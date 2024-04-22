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Spor Liverpool zirveye bilendi
Spor

Liverpool zirveye bilendi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 00:57:00 -
Liverpool zirveye bilendi

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta maçında Liverpool ev sahibi Fulham'ı 3-1'lik skorla yendi.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Fulham ile Liverpool kozlarını paylaştı. Rakibini 3-1'le geçen Liverpool 2 hafta aranın ardından üç puanla tanıştı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Alexander-Arnold, 53. dakikada Gravenberch ve 72. dakikada Jota kaydetti.

Fulham'ın tek golü ise 45+2'de Castagne'den geldi.

Liverpool bu sonuçla puanını 54'e çıkardı ve maç fazlasıyla zirveye ortak oldu. Fulham ise 42 puanda kaldı.

Liverpool ligde gelecek hafta Everton deplasmanına çıkacak. Fulham ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.
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