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Liverpool ve Chelsea taraftarlarının İstanbul’a gelişi sürüyor

UEFA Süper Kupa maçı kapsamında Liverpool ve Chelsea takımlarının karşı karşıya geleceği mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelmeye devam ediyor.

13 Ağustos 2019 Salı 15:07
Liverpool ve Chelsea taraftarlarının İstanbul’a gelişi sürüyor

UEFA Süper Kupa maçı kapsamında Liverpool ve Chelsea takımlarının karşı karşıya geleceği mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelmeye devam ediyor.


Yarın saat 22.00’de Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek UEFA Süper Kupa maçında iki İngiliz temsilcisi Liverpool ve Chelsea takımları karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kupayı kaldırmanın hesaplarını yaparken, bir yandan da her iki takımın destekçileri olan taraftarların İstanbul’a gelişi sürüyor. İngilizlerin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden de her iki takımın destekçileri, tarifeli uçaklarla kente geliyor. Tuttukları takımı tribünde desteklemek isteyen taraftarlar tarifeli uçaklarla maça bir gün kala İstanbul’a gelmeye devam ediyor.



Taraftarların ilgisi yoğun


Eşi ile birlikte maçı izlemeye gelen Dapak Patel isimli Liverpool taraftarı havalimanında basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Çok harika bir havalimanındayız. Maçı izlemek için geldik. İstanbul’da, güzel bir şehirde Chelsea ve Liverpool’u izlemek için geldik. 2005 yılında da Liverpool’un Milan ile maçı vardı, onu da izlemeye gelmiştik. O zaman kazanmıştık, bu sefer de öyle kazanacağız. Mohamed Salah’ı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.


3 çocuğuyla birlikte Süper Kupa maçını izlemek için Pakistan’dan gelen Şahid Butt ise, “Çocuklarımla birlikte maçı izlemek için geldik. Bence Liverpool 2-0 kazanacak” dedi.



“İstanbul futbolun başkentidir”


Bir gurup arkadaşıyla birlikte Tunus’tan gelen Muhammed Ahmao da, "4 arkadaş Tunus’tan birlikte Süper Kupa maçını izlemeye geldik. İlk kez iki İngiliz takımı final maçında oynayacak. Daha önce 4 kez İspanyol takımları bu şekilde oynamıştı. Üç arkadaşımız Liverpool’u destekliyor, bir arkadaşımız da Chelsea takımını destekliyor. Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz. 4-5 gün burada olacağız. Diğer statları da görmek istiyoruz. İstanbul futbolun başkentidir" diye konuştu.



Rus taraftar: "İstanbul’u çok seviyoruz"


Final Maçını izlemek için Liverpool formasıyla Rusya’dan gelen Galya ve Alexandra isimli kadın taraftarlar ise, “Rusya’nın St. Petersburg kentinden geliyoruz. Maçı izledikten sonra bir gün daha burada kalacağız. İstanbul’un meşhur yerlerini gezeceğiz. Daha sonra da evimize döneceğiz” şeklinde konuştu. Alexandra isimli taraftarın röportaj sırasında Türkçe olarak söylediği, "İstanbul çok seviyorum" sözü ise dikkat çekti.


Chelsea ve Liverpool arasındaki maç, yarın saat 22.00’de Vodafone Park’ta oynanacak.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:07
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