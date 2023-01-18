Liverpool tek golle turladı
İngiltere F.A. Cup'ta Liverpool, Harvet Elliott'ın kaydettiği golle Wolverhampton'ı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Wolverhampton'ı 1-0 yenen Liverpool, tur atladı.
Wolverhampton, 2-2 berabere sona eren ilk maçın rövanşında Liverpool'u ağırladı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 13. dakikada Harvey Elliott'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 4. tura yükseldi.
Liverpool ile Brighton Hove Albion arasındaki 4. tur mücadelesi, 29 Ocak'ta oynanacak.