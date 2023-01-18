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Spor Liverpool tek golle turladı
Spor

Liverpool tek golle turladı

İngiltere F.A. Cup'ta Liverpool, Harvet Elliott'ın kaydettiği golle Wolverhampton'ı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 01:29:00 -
Liverpool tek golle turladı

İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Wolverhampton'ı 1-0 yenen Liverpool, tur atladı.

Wolverhampton, 2-2 berabere sona eren ilk maçın rövanşında Liverpool'u ağırladı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 13. dakikada Harvey Elliott'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 4. tura yükseldi.

Liverpool ile Brighton Hove Albion arasındaki 4. tur mücadelesi, 29 Ocak'ta oynanacak.

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