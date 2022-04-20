Liverpool taraftarından evladını kaybeden Ronaldo'ya destek

Dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında başı çeken isimlerden birisi olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yeni doğan bebeğini kaybetti. Ronaldo'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." denildi.

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta erteleme maçında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Man. United, maç öncesinde Cristiano Ronaldo'nun kadroda olmayacağını açıkladı.

Rakip taraftardan destek

Liverpool taraftarları, Manchester United maçının 7. dakikasında, Cristiano Ronaldo'nun hayatını kaybeden oğlunu anarak "You'll Never Walk Alone (Asla yalnız yürümeyeceksin)" şarkısını söyledi.

Ronaldo'yu unutmayan tribünler, 7. dakikaya gelindiğinde hep birlikte alkışlarla Portekizli yıldızı destekledi.

İngiltere Premier Lig'deki 30. hafta erteleme maçında Liverpool, Manchester United'ı 4-0 yendi.