Liverpool taraftarından evladını kaybeden Ronaldo'ya destek

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Dün oynanan Liverpool - Manchester United maçında Liverpool taraftarları, maçın yedinci dakikasında Ronaldo'ya atfen, "You will never walk alone (Asla yalnız yürümeyeceksin)" şarkısını söyledi. Liverpool taraftarları söz konusu şarkıyı yıllardır maç öncesinde söylüyor. Ancak dün Ronaldo'nun forma numarasına atfen maçın 7. dakikasında da söylendi.