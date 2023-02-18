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Spor Liverpool, Newcastle United'ın 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi
Spor

Liverpool, Newcastle United'ın 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

Liverpool, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederek rakibinin 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 22:58:00 -
Liverpool, Newcastle United'ın 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederek rakibinin 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Premier Lig'in 24. hafta maçında Newcastle United, St James' Park'ta Liverpool'u ağırladı. Konuk takım, 10. dakikada Darwin Nunez ve 17. dakikada Cody Gakpo'nun golleriyle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

Newcastle United'da kaleci Nick Pope, 22. dakikada ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla puanını 35 yapan Liverpool, 8. sıraya yükseldi. Bu sezon ligde iki mağlubiyetini de Liverpool'a karşı yaşayan ve 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Newcastle United ise 41 puanla 4. sırada yer aldı.

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