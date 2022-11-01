Liverpool-Napoli maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi A grubu son maçında Liverpool ile Napoli karşılaşacak. Peki, Liverpool-Napoli maçını hangi kanal veriyor?
Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta heyecanı yaşanıyor. A grubu son hafta maçında Liverpool ile Napoli karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Liverpool-Napoli maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Liverpool bu akşam Napoli’yi konuk edecek. Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak olan maçı Exxen ve CBC Sport naklen yayımlayacak.
Liverpool: Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Elliott; Firmino, Núñez, Salah
Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Leo Ostigard, Min-Jae Kim, Mario Rui; Tanguy Ndombele, Stanislav Lobotka, Eljif Elmas; Hirving Lozano, Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori