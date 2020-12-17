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Spor Liverpool liderli koltuğuna oturdu
Spor

Liverpool liderli koltuğuna oturdu

Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Tottenham'ı son dakika golüyle 2-1 yenerek liderlik koltuğuna geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 01:12:00 -
Liverpool liderli koltuğuna oturdu

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Liverpool sahasında Tottenham'ı konuk etti. Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool son dakika golüyle 2-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Maçın ilk yarısında iki takım da ataklar geliştirirken 26. dakikada Salah'ın golüyle Liverpool öne geçti. 33. dakikada ofsayt itirazlarına rağmen Tottenham eşitliği buldu ve ilk yarı sona erdi.

İkinci yarıya Tottenham hızlı başlasa da Liverpool da ataklarıyla gole çok yaklaştı. 90. dakikaya gelindiğinde Firmino sahne alarak takımını öne geçirdiği ve galibiyet Liverpool'un oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool 28 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Tottenham ise 25 puanda kaldı.

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