Liverpool-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Premier Lig’in 14.haftasında Liverpool ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Liverpool maçı saat kaçta?
İngiltere Premier Lig’in 14.haftasında Liverpool ile Leeds United karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Liverpool-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Liverpool 29 Ekim Cumartesi akşamı Leeds United’ı konuk edecek. Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak olan maçı beIN Sports 3 naklen yayımlayacak.
Liverpool-Leeds United muhtemel 11’ler
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Nunez, Carvalho
Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Llorente, Struijk; Greenwood, Roca; Aaronson, Summerville, Harrison; Bamford