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Spor Liverpool-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Liverpool-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Premier Lig’in 14.haftasında Liverpool ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Liverpool maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-29 12:05:00 -
Liverpool-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig’in 14.haftasında Liverpool ile Leeds United karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Liverpool-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Liverpool 29 Ekim Cumartesi akşamı Leeds United’ı konuk edecek. Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak olan maçı beIN Sports 3 naklen yayımlayacak.

Liverpool-Leeds United muhtemel 11’ler

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Nunez, Carvalho

Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Llorente, Struijk; Greenwood, Roca; Aaronson, Summerville, Harrison; Bamford

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