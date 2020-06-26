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Spor

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-26 00:13:12 -
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu

LONDRA(AA) - İngiltere Premier Lig'de, lider Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin, deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.

Manchester City'nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.

En son 1990'da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.

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