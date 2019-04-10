Liverpool ilk maçta avantajı kaptı! 2-0
Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Portekiz takımlarından Porto'yu 2-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj sağladı.10 Nisan 2019 Çarşamba 02:56
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin ilk ayağı başladı.
İngiliz ekibi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Anfield'da ağırladığı Portekiz temsilcisi Porto’yu 2-0 mağlup etti.
İki takım geçen sezon son 16 turunda karşılaşmış deplasmandaki maçı 5-0 kazanan Liverpool evindeki golsüz beraberliğin ardından çeyrek finale yükselmişti.
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