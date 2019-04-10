Liverpool ilk maçta avantajı kaptı! 2-0 Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Portekiz takımlarından Porto'yu 2-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj sağladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin ilk ayağı başladı. İngiliz ekibi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Anfield'da ağırladığı Portekiz temsilcisi Porto’yu 2-0 mağlup etti. İki takım geçen sezon son 16 turunda karşılaşmış deplasmandaki maçı 5-0 kazanan Liverpool evindeki golsüz beraberliğin ardından çeyrek finale yükselmişti.

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