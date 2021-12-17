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Spor Liverpool hata yapmadı
Spor

Liverpool hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 01:54:00 -
Liverpool hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında heyecan devam etti.

Günün son maçında şampiyonluk adaylarından Liverpool, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Newcastle United ile karşılaştı.

Kırmızılar, Jonjo Shelvey'in golüyle 1-0 geriye düşse de Diogo Jota, Mohamed Salah ve Alexander Arnold'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 40'a yükseltirken Newcastle 10 puanda kaldı.

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