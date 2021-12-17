Liverpool hata yapmadı
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında heyecan devam etti.
Günün son maçında şampiyonluk adaylarından Liverpool, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Newcastle United ile karşılaştı.
Kırmızılar, Jonjo Shelvey'in golüyle 1-0 geriye düşse de Diogo Jota, Mohamed Salah ve Alexander Arnold'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 40'a yükseltirken Newcastle 10 puanda kaldı.