  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Liverpool haftayı 3 puanla sonlandırdı
Spor

Liverpool haftayı 3 puanla sonlandırdı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool sahasında West Ham United'ı 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 01:41:00 -
Liverpool haftayı 3 puanla sonlandırdı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Puan tablosunun orta sıralarındaki takımların mücadelesinde, geçen sezonun ikincisi Liverpool, West Ham United'ı ağırladı. Liverpool, Darwin Nunez'in 22. dakikada attığı golle mücadeleyi kazandı.

Haftaya 4. sırada başlayan Chelsea'nin Brentford'a konuk olduğu karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı. Chelsea'nin ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Chelsea 20 puanla 4. sırada yer aldı. Chelsea gibi maç eksiği bulunan Liverpool da 16 puanla 7. sıraya yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23