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Spor Liverpool, FA Cup'ta çeyrek finale çıktı
Spor

Liverpool, FA Cup'ta çeyrek finale çıktı

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Liverpool, Norwich City'yi kendi sahasında 2-1 mağlup ederek turnuvada bir üst tura çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 04:32:00 -
Liverpool, FA Cup'ta çeyrek finale çıktı

İngiltere FA Cup 5. Tur karşılaşmasında iki Premier Lig ekibi karşı karşıya geldi. Lig ikincisi Liverpool, ligin dibinde yer alan Norwich City'i konuk etti.

Liverpool'un gollerini 27 ve 39'da Takumi Minamino atarken, Norwich City'nin tek sayısı 76'da Lukas Rupp'tan geldi.

Premier League'de bir maçı eksik olan Liverpool, lider Manchester City'yi 6 puan geriden takip ederken, son 14 resmi maçında 11 galibiyet, 3 beaberlik aldı ve hiç yenilmedi.

Norwich City forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak zorlu mücadelenin kadrosunda yer almadı.

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