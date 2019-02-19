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Liverpool Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool Anfield'ta Alman devi Bayern Münih'i konuk edecek. Dev maçın ne zaman oynanacağı Şampiyonlar Ligi tutkunları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Müller’in kırmızı kart cezası nedeniyle ileri uçtaki performansı merak konusu olan Bayern Münih ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Peki, Liverpool Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

19 Şubat 2019 Salı 02:07
Liverpool Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool Anfield'ta Alman devi Bayern Münih'i konuk edecek. Dev maçın ne zaman oynanacağı Şampiyonlar Ligi tutkunları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Müller’in kırmızı kart cezası nedeniyle ileri uçtaki performansı merak konusu olan Bayern Münih ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Peki, Liverpool Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Liverpool Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nin önemli mücadelesi 19 Şubat 2019 Salı günü(Bugün) saat 23:00’te başlayacak. Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek karşılaşmayla aynı saatte aynı zamanda Lyon – Barcelona maçı oynanacak.

Liverpool Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı detayları

Hakem Gianluca Rocchi’nin düdük çalacağı karşılaşmada ev sahibi ekipte sarı kart cezası nedeniyle Van Dijk yer alamayacak. Sakatlığı süren Joseph Gomez’in sahada yer almasının beklenmediği mücadelede Bayern Münih’in yıldızı Müller de kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.

İkili rekabette daha önce 8 kez karşı karşıya gelen İngiliz ve Alman temsilcileri 4 mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Liverpool karşısında sadece 1 kez kazabilen Bayern Münih 3 kez mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Son performanslara bakıldığında ise iki takım da son 15 mücadelesinde sadece 2 kez mağlup oldu. Ligde ve Avrupa’da başarılı sonuçlar alan takımlar içerisinden hangisinin avantajlı skor elde edeceği ise karşılaşma sonrasında ortaya çıkacak.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 02:07
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