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Spor

Liverpool, Anfield Stadı'nı genişletme projesini erteledi

2020-04-28 15:31:47 -
Liverpool, Anfield Stadı'nı genişletme projesini erteledi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig kulübü Liverpool, Anfield Stadı'nı genişletme projesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Liverpool Kulübü, futbol maçlarına ev sahipliği yapan Anfield Stadı'nın seyirci kapasitesini artırma projesinin, ülkedeki koronavirüs tedbirleri yüzünden en az bir yıl süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Erteleme kararı sonrası projenin 2022 yerine 2023 yazında bitirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Kulüp tarafından geçen yıl yapılan açıklamayla stadın yaklaşık 54 bin seyirci kapasitesinin 60 milyon sterlinlik yatırımla 61 bine çıkarılacağı belirtilmişti.




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