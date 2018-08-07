Livaneli’ye 5816 Yok mu?

Seküler-laik kesimin gözde sanatçısı olan ve bir dönem CHP’den milletvekilliği de yapan Zülfi Livaneli’nin, son kitabı “Konstantiniyye Oteli” isimli romanında Mustafa Kemal Atatürk’e ağır hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı. Romanında konuşturduğu karakterlerden birinin ardına saklanan Livaneli’nin Türkiye’de herhangi bir mütedeyyin yazarın hiçbir şart adı altında cesaret edemeyeceği yakıştırmaları Mustafa Kemal’e yönelik kullandığı bildirildi. Söz konusu romanın 217. sayfasında, Serhat İsimli karakterinin düşüncelerini yazan Livaneli, Mustafa Kemal hakkında, “Gök gözlü gâ..”, “O Selanikli d..”, “Adına Atatürk denilen o d..”, “İngiliz a...” gibi yakıştırmalarla şahsi manevisine saldırdığı tespit edildi.

KARAKTERİN ARKASINA SAKLANIYOR

İdeolojik zihniyetlerinin kirliliğini sanat adı altında bu millete empoze etmeye çalışan, milletimizin her türlü mukaddesatına “sanatçı” zırhına bürünerek hakaret eden, sırtlarını dayadıkları azgın azınlıktan aldıkları güçle her türlü şımarıklığa imza atan sanatçıların başında gelen Zülfü Livaneli’nin “Konstantiniyye Oteli” isimli romanında Mustafa Kemal Atatürk’e ağır ifadelerle saldırması şaşkınlık meydana getirdi. Bir dönem CHP Milletvekilliği de yapan, kitaplarına ve konserlerinde seküler-kemalist kesime hitap ederek köşeyi dönen Livaneli’nin kitabındaki Serhat isimli karakterin düşünceleri üzerinden Mustafa Kemal’e hakaret içeren ifadeler kullanması “bu ne rahatlık” dedirtti. Kitabın 217. sayfasında Serhat’ın düşüncelerini yazan Livaneli, “Gök gözlü g..”, “O Selanikli d..”, “Adına Atatürk denilen o d..”, “İngiliz a..” gibi betimlemelerle Mustafa Kemal’e saldırıyor.

5816 DEVREYE GİRECEK Mİ?

Romandaki karakteri kendine zırh edinerek Mustafa Kemal’e karşı hakaret etmeyi kendine hak gören Livaneli, Kemalistlere ise “putperestler” yakıştırmasında bulunuyor. Türkiye’de herhangi bir mütedeyyin yazarın hiçbir şart adı altında yazamayacağı ifadeleri rahatça kaleme alan Livaneli’nin kime güvendiği ise merak konusu oldu. Mustafa Kemal’e yönelik en ufak bir eleştirinin bile en ağır şekilde cezalandırıldığı ülkemizde, kemalist kimliğiyle bilinen Livaneli’nin Mustafa Kemal’e sanat adı altında kolaylıkla çirkin yakıştırmalarda bulunması tepki çekti. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayındaki sayısında Latife Hanım’ın Mustafa Kemal hakkındaki mektubu yayımlayan Derin Tarih isimli dergi hakkında soruşturma açılmış, Mayıs sayısı mahkeme kararıyla toplatılmıştı. Romanındaki bir karakter üzerinden Mustafa Kemal’e saldıran Livaneli’nin 5816 sayılı kanuna tabi tutulup tutulmayacağı ise merak konusu oldu.

“O SELANİKLİ D....NİN, ADINA ATATÜRK DENİLEN O D..IN...”

Livaneli, Serhat isimli karakterin düşünceleri üzerinden Mustafa Kemal’e yönelik şu hakaretlerde bulunuyor: “Bu sohbetlerin başlıca teması, şer-i şerife saygılı, din-i mübin uğruna İslam sancağını üç kıtada dalgalandıran ecdadımızdan sonra, bu memlekete gâvurluğu getiren, tövbe estağfurullah kadınların başını açıp, erkeklere zorla şapka giydiren-burada İskilipli Atıf Hoca’nın ruhuna Fatiha okunurdu- o gök gözlü gâ.., o Selanikli d..nin, adına Atatürk denilen o d..ın, o İngiliz a...nın yarattığı tahribatı...”