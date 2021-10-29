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Gündem Livaneli, 1994'te Erdoğan'a kaybetme sebebini açıkladı
Gündem

Livaneli, 1994'te Erdoğan'a kaybetme sebebini açıkladı

Geçtiğimiz aylarda eli kanlı FETÖ'yü "Gülen Hareketi" diye tanımlayarak "Kimse bana FETÖ dedirtemez" çıkışına imza atan Zülfü Livaneli, bir bomba daha patlattı. Bütün partilerin iddialı girdiği 1994 yerel seçimlerinde SHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Livaneli, söz konusu seçimlerin sol partilerin anlaşamaması yüzünden kaybedildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:48:00 -
Livaneli, 1994'te Erdoğan'a kaybetme sebebini açıkladı

Geçtiğimiz aylarda eli kanlı FETÖ'yü "Gülen Hareketi" diye tanımlayarak "Kimse bana FETÖ dedirtemez" çıkışına imza atan Zülfü Livaneli, bir bomba daha patlattı. Bütün partilerin iddialı girdiği 1994 yerel seçimlerinde SHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Livaneli, söz konusu seçimlerin sol partilerin anlaşamaması yüzünden kaybedildiğini söyledi.

“Mecburen aday yapıldım”

Armağan Çağlayan’ın ‘Gör Beni’ adlı programına konuk olan Zülfü Livaneli, hayatında en zorlandığı dönemin 1994'teki yerel seçimler olduğunu dile getirerek, kendisinin mecburen büyükşehir belediye başkan adayı yapıldığını belirtti.

O dönem 3 sol parti bulunduğunu, bunlar arasında en çok oy alanın ise açık ara SHP olduğunu ifade eden Livaneli, “Ama diğer iki sosyal demokrat parti DSP ve CHP o zaman bütün güçlerini benim oylarımı bölmeye adadılar. Ve böldüler. Dolayısıyla biz yüzde 36 oy aldık sosyal demokratlar olarak. Ancak belediye başkanlığı yüzde 25 alan Refah Partisi'ne gitti. Ankara'da da öyle oldu. Birkaç yüz oyla gitti Melih Gökçek'e” dedi.

“Ecevit ve Baykal bütün mücadelelerini bana karşı yaptı”

“Bunların hiçbiri olmayabilirdi” diyen Livaneli, devamında şöyle konuştu: “O zaman sayın Ecevit, sayın Baykal'a çok rica ettim; ortak aday gibi olayım diye. Bu ölüm kalım savaşına dönüşüyor diye. Hiç öyle söylememiş gibi ikisi de bütün mücadelelerini bana karşı yaptılar.”

 

 

 

 

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