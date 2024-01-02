Lityum yok, o bataryaya sahip: Nisan, Haziran ayında geliyor! İlk elektrikli araç yollara çıkacak! Haber verdi

Volkswagen tarafından desteklenen JAC Motors, yeni Yiwei markasıyla sodyum-iyon bataryalı ilk seri üretim elektrikli aracı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Volkswagen destekli Çinli otomobil üreticisi JAC Motors, yeni Yiwei markası için sodyum-iyon bataryalı ilk seri üretim elektrikli aracı (EV) piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sodyum-iyon pil teknolojisi, lityum-iyona göre daha düşük bir yoğunluğa sahip olsa da daha düşük maliyetleri, daha bol tedariği ve soğuk hava koşullarındaki performansı, elektrikli araçların kitlesel olarak kullanımını artırmaya yardımcı olabilir. CarNewsChina, JAC Yiwei hatchback teslimatlarının Ocak ayında başlayacağını bildirdi.

Yiwei, JAC için yeni bir marka. Volkswagen, JAC'ın yüzde 75 hissesine sahip olduğu gibi, JAC'ın ana şirketi Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings'in (JAG) de yüzde 50'sine sahip. Çin hükümeti ise JAG'ın diğer yarısına sahip ve bu da otomobil endüstrisinin en garip ortaklıklarından birini oluşturuyor.

Yiwei EV, bu yılın başlarında duyurulan Sehol E10X hatchback'in (yukarıda gördüğünüz) yeniden markalandırılmış bir versiyonu gibi görünüyor. CarNewsChina, Sehol modelini 25 kWh kapasite, 120 Wh/kg enerji yoğunluğu, 3C ila 4C şarj ve HiNa NaCR32140 hücre ile 252 km (157 mil) menzile sahip bir model olarak tanımlıyor. JAC, Mayıs ayında Yiwei markasını açıkladığında, Sehol adını bırakacağını ve tüm araçlarını JAC veya Yiwei olarak yeniden markalayacağını söyledi ve bu da bizi bu haftaki bu açıklamaya getirdi. JAC, Yiwei markalı modelin E10X ismini taşıyıp taşımayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Nisan ayında JAC, Şangay Otomobil Fuarı'nda Yiwei 3 adında ayrı bir elektrikli araç sergilemişti. Bu model Haziran ayında LFP lityum batarya ile piyasaya sürüldü ve sodyum-iyon versiyonunun daha sonra piyasaya sürüleceği sözü verildi.

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Yeni Yiwei EV'nin HiNA Battery'nin silindirik sodyum-iyon hücrelerini kullandığı bildiriliyor. JAC, bataryaları CATL'nin CTP (hücreden pakete) ve BYD'nin Blade'ine benzer şekilde şirketin modüler UE (Unitized Encapsulation) petek yapısında birleştiriyor. Bu yapı sayesinde daha yüksek stabilite ve performans sağlamak mümkün oluyor.