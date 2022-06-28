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Dünya Litvanya'ya siber saldırı
Dünya

Litvanya'ya siber saldırı

Litvanya'da kamu ve özel web sitelerine yönelik siber saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 21:50:00 -
Litvanya'ya siber saldırı

Rusya, geçen hafta Vilnius'un kısıtlama kararına karşı misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Litvanya Savunma Bakanlığı'nın yeni bir açıklamasında ise, "Litvanya devlet kurumları ve şirketleri yoğun DDoS saldırısı altında." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, benzer saldırıların gelecek günlerde ulaşım, enerji ve finans gibi sektörlerde devam etmesinin muhtemel olduğu vurgulandı.

Litvanya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Jonas Skardinskas, "muhtemelen" Rusya'dan geldiğini söylediği saldırıda hedeflenenler arasında güvenli sunucuların da bulunduğunu söyledi.

Rus grup sorumluluğu üstlendi

Rus hacker grubu "Killnet" ise, Litvanya'nın kısıtlamalarına misilleme olarak, düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Öte yandan Litvanyalı yetkililer, en ciddi saldırıların kontrol altına alındığını duyurdu.

Başbakan Ingrida Somnyte ise, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından benzer saldırıların sıklaştığını söyledi.

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