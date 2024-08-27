Litvanya'dan Ukrayna'ya yardım: 'AB bir sonraki görev döneminde genişlemeye öncelik vermeli'

AB'nin Balkanlar ve Ukrayna'yı kapsayacak şekilde genişlemesi tartışılıyor

Litvanya'nın bir sonraki Avrupa Komisyonu üyesi yaptığı açıklamada, AB'nin önümüzdeki beş yıl içinde genişlemeye öncelik vermesi gerektiğini, gerekirse savaştan zarar gören Ukrayna'nın aşamalı olarak bloğa katılmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.

Litvanya'da iki kez başbakanlık yapmış olan Avrupa Parlamentosu üyesi Andrius Kubilius konuşmasında, 2000'li yılların başında on yeni ülkenin aynı anda bloğa katılmasını öngören felsefeye geri dönmenin jeopolitik önemini vurguladı.

Rusya'nın komşusu olarak ülkesinin güvenlik deneyimine atıfta bulunan Kubilius, “genişleme veya savunma ile ilgili portföylere baktığını” söyleyerek Kiev ve Belgrad gibi ülkelerle katılım müzakerelerini kendisinin yürütebileceğini ima etti.

Bu yorumlar, önümüzdeki beş yıl boyunca AB'yi yönetecek olan ve 27 üye ülkenin her birinden bir üst düzey yetkilinin yer alacağı yürütme organının oluşumunda kilit bir anda geldi.

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Bu hafta içinde adaylar belirlendikten sonra Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından kendilerine bir politika alanı atanması gerekecek.

Von der Leyen, Rusya'nın yeniden saldırganlaşmasının ardından AB endüstrisini güçlendirmek için yeni bir savunma komiserliği rolü vaat etmişti.

Ancak Kubilius, Ukrayna, Moldova ve Sırbistan gibi ülkelerin katılım için sırada beklediği bir ortamda, tıpkı ilk döneminde iklim değişikliği politikasında olduğu gibi, yeni üyelerin incelenmesi ve kabul edilmesi süreci olan genişlemeyi de ikinci döneminin ana unsurlarından biri haline getirebileceğini söyledi.

Yeni bir amiral gemisi

“Genişleme ... bu yeni amiral gemisi proje olabilir,” diyerek ‘Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 50 yıl boyunca nasıl yaşayacağını etkileme’ ihtiyacına işaret etti.

Ona göre 2004 yılında katılan Baltık ülkeleri doğru deneyime sahip. Litvanya 2000 yılında Brüksel'de kendi müzakerelerine başladığında başbakandı ve AB'nin o zamanki açık felsefesine geri dönmesi gerektiğini söylüyor.

AB genişlemesi son zamanlarda arka planda kaldı; 2014 yılında, Hırvatistan'ın katılımından bir yıl sonra, von der Leyen'in selefi Jean-Claude Juncker beş yıllık görev süresi boyunca yeni üye olmayacağını söyledi.

Bu politika şimdi jeopolitik bir destek kazandı: Rusya'nın 2022'deki işgalinin ardından siyasi desteğini göstermek isteyen Brüksel, Haziran ayında Kiev ile resmen görüşmelere başladı.

Kubilius, Brüksel'in artık biraz esnek düşünebileceğini, küçük ülkelerin büyük Ukrayna'dan önce katılabileceğini ve katılımın kademeli olabileceğini söylüyor.

Kubilius, “Ülkenin öncelikle tek pazara girmesi, ardından diğer tüm fasıllara geçmesi yönünde bazı fikirler bile var: aşamalı entegrasyon ya da aşamalı entegrasyon gibi.” dedi.

“Kiev'in tüm reformları yapması gerekiyor ve bizim de onlara nasıl uygulayacakları konusunda yardımcı olmamız gerekiyor” diye ekledi.

Çin sorunları

Bir AP üyesi olarak, bir sonraki genişleme dalgasının 2030 yılına kadar tamamlanmasını destekledi; bu tarihin iddialı olduğunu kabul ediyor.

Bunu yapmak için hem ekonomik hem de jeopolitik bir gerekçe olduğunu söyleyen Litvanya'nın yakın zamanda bir başka büyük güçle yaşadığı sorun, bu ikisinin her zaman ayrı tutulamayacağını gösteriyor.

2021 yılında Çin, Pekin'in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'ın statüsüyle ilgili diplomatik bir tartışmada Litvanya'dan ithalatı sınırlamıştı. Kubilius, AB'nin bu olaydan “ders çıkarması” gerektiğini söylüyor.

Kubilius, “Demokratik olmayan bir ülkeyle ekonomik ilişkileriniz varsa -Rusya ve Belarus'la da var- Çin'le ticaretimizde gördüğümüz gibi her türlü gelişmeye hazır olmalıyız” dedi.

2021 Çin ambargosu, Dünya Ticaret Örgütü'nde bir davaya ve yabancı ülkelerin ticaret politikası yoluyla siyasi baskı uygulamasını durdurmak için yeni AB önlemlerine yol açtı.

1999-2000 ve 2008-2012 yılları arasında Başbakanlık yapan Kubilius, merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nde (EPP) yer aldığı AP üyeliği sırasında açık sözlü bir Rusya şahini olmuştur.

Rusya'yı terörizmin devlet sponsoru olarak tanımladı ve Avrupa'da bulunan yüz milyarlarca Rus devlet varlığına el konulması çağrısında bulundu.

Sürpriz bir seçim

Kısa bir süre önce Komisyon üyeliğine seçilebileceği düşünülüyordu.

Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis'in bu görev için adı geçiyordu - ta ki siyasi bir bağımsız olan Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda'nın veto edeceği belli olana kadar.

Kubilius, Başbakan'dan gelen telefonu Estonya'nın kuzeyinde bisiklet sürerken aldığını ve bu geziyi aniden yarıda kesmek zorunda kaldığını söyledi.

Kendi portföy tercihleri olsa da, hükümetinin ya da partisinin farklı olabileceğini kabul ediyor. Nihai karar von der Leyen'e ait ve onun dağıtması gereken 26 kişi arasında önemli görevler muhtemelen çok az olacak.

Komisyon'un göreve başlamasını onaylamak üzere oy kullanacak olan Avrupa Parlamentosu'nun üyeleri de cinsiyet dengesinin eksikliğini sorgulayabilir.

Von der Leyen'in çeşitlilik vaadine rağmen, Komisyon'un 27 üyesinden sadece yedisini kadınlar temsil edebilir.

Diğer tüm AB üye ülkeleri gibi Litvanya da von der Leyen'in Komisyon üyeliği için hem erkek hem de kadın isim önerme talebini görmezden geldi ve Kubilius bunu iç prosedürlerin karmaşıklığına bağlıyor.

“Bizim için tek bir aday göstermek bile oldukça zor” dedi. “İki aday göstermek belki de neredeyse ulaşılamaz bir sonuç olurdu.”

Sonucun belirsiz olduğunu kabul etse de, milletvekillerinin cinsiyetin ötesine ve yeterliliğe bakacaklarını umuyor.

“Cinsiyet dengesi çok önemli ama aynı zamanda deneyim ve geçmiş performans da önemli” dedi.

Sonbaharda yapılması muhtemel oturumlar ve oylama hakkında “Nasıl bir karar verilecek?” diye sordu. “Bilirsiniz, demokrasi demokrasidir, sonucun ne olacağını asla tahmin edemezsiniz.”