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Gündem Listeye iki çizik daha! Bitlis’te öldürülen 6 teröristin 1’i turuncu 1’i gri listede çıktı
Gündem

Listeye iki çizik daha! Bitlis’te öldürülen 6 teröristin 1’i turuncu 1’i gri listede çıktı

Bitlis'te önceki gün jandarma SİHA’sı tarafından etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin ‘Terörden Arananlar Listesi’nin ‘Turuncu’ kategorisinde yer alan Özlem Atsak, diğerinin ise ‘Gri’ listedeki Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:57:00 -
Listeye iki çizik daha! Bitlis’te öldürülen 6 teröristin 1’i turuncu 1’i gri listede çıktı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bitlis Sehi Ormanlarında İl Jandarma Komutanlığına ekiplerinin Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ve Atak helikopteri desteği ile gerçekleştirdiği operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı. Teröristlerden ikisinin ‘Terörden Arananlar Listesi’nde yer aldığı belirtilen açıklamada, söz konusu teröristlerin ‘Turuncu’ kategoride bulunan ve örgütün kadın yapılanmasından sorumlu ‘Ronahi Dersim’ kod adlı Özlem Atsak ile ‘Gri’ listedeki ‘Azad Şoreş’ kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu kaydedildi.

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