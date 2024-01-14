Listeye girmek için sıraya girdiler! 27 milyon dolarlık servetini bakın ne yapacak

Kimya firması BASF'ın kurucusu Friedrich Engelhorn'un torunu Marlene Engelhorn'e ailesinden 27,4 milyon dolar miras kaldı. 27,4 milyon dolarlık servetini dağıtacak olan Marlene Engelhorn, Yeniden Dağıtım Konseyi'ne katılmaları için rastgele seçilen 16 yaş üstü Avusturya vatandaşlarına 10.000 davetiye gönderdi. Seçilmiş 50 katılımcı ve 15 yedekten oluşan konsey, mart- haziran ayları arasında Salzburg'da toplanacak.

Konsey, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, 27 milyon dolarlık mirasın nasıl dağıtılacağına karar verecek. Daiy Mail'in haberine göre, Engelhorn, konsey üyelerinin servet eşitsizliği, iklim değişikliği ve sosyal adalet gibi konulardaki fikirlerini dikkate alacağını söyledi.

Engelhorn, kişisel çaba göstermeden servet sahibi olduğu için doğuştan piyango kazandığını söyledi ve zenginlere daha yüksek vergi uygulamasını savunuyor.

Mirası fırsat olarak görüyor

Ağustos 2022'de Amsterdam'da düzenlenen Millionaires for Humsnity etkinliğine katılarak varlıklı bireylere uygulanan vergilerin artırılması için kampanya yürüttü.

Engelhorn, kendisine miras kalan servetini inceleme ve yeniden dağıtım için bir fırsat olarak görüyor. Mirasının yüzde 90'ını dağıtmayı taahhüt eden Engelhorn, son on yılını serveti yoğun bir şekilde vergilendiren ve yeniden dağıtan vergi politikaları için kampanya yürütmekle geçirdi.

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Engelhorn, "Avusturya'da en zengin yüzde birlik kesim net servetin yüzde 50'sini elinde tutuyor" dedi. Avusturya 2008 yılında veraset ve intikal vergilerini kaldırırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir veraset vergisi bulunmuyor ve sadece bazı eyaletler bu tür vergileri uyguluyor.

Marlene Engelhorn'un girişimi, servet eşitsizliği sorununa dikkat çekmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Engelhorn'un mirasının nasıl dağıtılacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Karar