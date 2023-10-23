Liseliler, üniversitelileri geçti | Öyle bir dron tasarladılar ki!

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Bölümü 12’nci sınıf öğrencileri, geliştirdikleri kargo taşıyabilen dron ile üniversiteli rakiplerini geride bırakarak Teknofest’te 3’üncü oldu.

İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAM) tarafından düzenlenen ESTekFest-2023, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 2 Eylül Kampüsü’nde başladı. Etkinlikte firmalar, araştırmacılar, üniversite ve lise düzeyindeki öğrenciler bir araya gelerek, projelerini tanıtıyor. Etkinlikte bulunan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım bölümü 12’nci sınıf öğrencisi Hasan Banyas ve arkadaşları geliştirdikleri kargo taşıyan dron ile geçtiğimiz yıl düzenlenen Teknofest’te İnsansız Hava Araçları Serbest Görev Kategorisi’nde üniversiteli rakiplerini geride bırakarak 3’üncü oldu. Yaklaşık 1 kilometre mesafe yük taşıyabilen araç, şasi tasarımından yazılımına kadar liseli öğrenciler tarafından tasarlandı. Öğrencilerin araçlarındaki şimdiki hedefi ise daha fazla yükü daha uzun mesafeye götürecek düzeyde geliştirmek.

“Kargoyu istenilen yere götürüyor”

Dronlarının işlevi ve hedefleri hakkında Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Bölümü 12’nci sınıf öğrencisi Hasan Banyas, şöyle konuştu;

“Bu dronu geliştirmek için önemli bir zaman harcadık. Yaklaşık 9 ay sıkı bir şekilde çalışarak hazır hale getirdik. Tasarımı ve çalışma sistemi tamamen bize ait. Bu dron GPS verilerine ihtiyaç duymadan yerdeki çizgileri takip ederek kargoyu istenilen yere götürüyor. O beyaz çizgileri bir ray olarak düşünebilirsiniz. O beyaz çizgi bittikten sonra varış noktasındaki kişinin yüzünü tanıyor, eğer doğru kişi ise kargoyu ona teslim ediyor. Her şeyi kendisi yapıyor ama muhtemel bir sorunda müdahile için bir pilot arkadaşımız aracı kontrol ediyor. Biz lise öğrencisiyiz ama geliştirdiğimiz proje üniversitelerin geliştirdiği projelere karşı yarıştı. Ve onlara karşı derece olmak çok onur vericiydi.”