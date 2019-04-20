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Liseliler tiyatro için buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 14’üncüsü yapılacak olan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali, kortej ve açılış programı ile başladı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 19:30
Liseliler tiyatro için buluştu

Festivalin açılışına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocuklara ve gençlere verdikleri önemi vurguladı ve önümüzdeki dönemde tiyatroda profesyonel topluluklar çıkarmak için çalışacaklarını belirtti.

KARDEŞ ÜLKELERDEN ZİYARET

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, festivale katılan gruplarla ilgili Başkan Büyükkılıç’a bilgi verdi. Özgöncü, festivale, Kayseri’den 19 lise ile birlikte Ankara, İzmir, Giresun, Ordu, Konya ve Manisa’dan liseler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Gürcistan’dan okulların katıldığını söyledi. Yabancı ülkelerden gelen konuklar da Kayseri’de olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler. Azeri heyet adına yapılan açıklamada “Biz kendimizi öz evimizde gibi hissediyoruz” ifadeleri dikkat çekti. Törene katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelince hem kendisinin hem de oğlunun askerliği Kıbrıs’ta yaptığını belirtti ve bu nedenle Kıbrıs’ın yerinin gönlünde ayrı olduğunu kaydetti. Konuşmasında Kayseri’nin festivaller şehri olacağını ve bu festivalleri uluslararası boyuta taşıyacaklarını da ifade etti. Başkan Büyükkılıç, ayrıca tiyatroda hem yazma hem oynama konusunda profesyonel topluluklar çıkarmak zorunda olduğumuzu vurguladı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 19:30
  1. Ordu
  2. Manisa
  3. Konya
  4. İzmir
  5. Giresun
  6. Ankara
  7. Kayseri Büyükşehir Belediyesi

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