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Yerel Liseliler arasında tekme tokat kavga
Yerel

Liseliler arasında tekme tokat kavga

Adıyaman'da iki lise öğrencisi arasında kavga çıktı. Çevredekiler kavgayı film izler gibi izledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:09:00 -
Liseliler arasında tekme tokat kavga

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan lisenin iki öğrencisi arasında, Mimar Sinan Parkı içerisinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

İki lise öğrencisi birbirine yumruklarla saldırırken çevredeki öğrenciler ile vatandaşlar, kavgaya müdahale etmek yerine kavgayı film izler gibi izledi. İki lise öğrencinin kavgası ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Dakikalarca kavgayı izleyen kişiler daha sonra kavga eden iki lise öğrencisine müdahale etmeye başladı.

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