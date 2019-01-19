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Liseli ve üniversiteli öğrenciler Çin zulmüne duyarsız kalmadı

Bir grup liseli ve üniversiteli genç Başakşehir Fahreddin Paşa Camii avlusunda Cuma namazı müteakibinde "Doğu Türkistan'a Ses Ol" adlı bir program gerçekleştirerek, Çin zulmüne tepki gösterdi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:28
Liseli ve üniversiteli öğrenciler Çin zulmüne duyarsız kalmadı

Doğu Türkistan’da Zalim Çin’in Müslüman kardeşlerimize ardı arkası kesilmez zulümlerinin giderek arttığı bu dönemde kendini bu zulmü haykırmak için sorumlu hisseden bir grup liseli, üniversiteli gençler Başakşehir Fahreddin Paşa Camii avlusunda Cuma namazı müteakibinde "Doğu Türkistan'a Ses Ol" adlı bir program gerçekleştirdi.

Program da Çin'in Doğu Türkistanlı Müslümanlara yaptıkları zulümler, asimilasyon çalışmaları ve toplama kamplarından bahsedildi. Doğu Türkistan'ın mücahidlerinden Osman Batur'un mücadelesinin örneği verilerek bir gün o beldenin gerçek sahiplerinin hakimiyeti altına er ya da geç gireceği belirtildi. Devlet ricaline, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu zulmü birlikte durdurmak için hep bir ağızdan seslenildi.

Tekbirler ve tam bağımsız Doğu türkistan sloganları eşliğinde süren program zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimiz için yapılan  dua ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:28
  1. Doğu Türkistan
  2. Çin
  3. Çin zulmü

YORUM YAZ

  • aliali53 dk önce
    Doğu Türkistandakilere Müslüman diye değil Türk diye ses çıkarıyolar.Bu Müslüman zihniyeti değildir.Müslüman her zulüme ses çıkarır.Bunun Suriyesi Arapı Türki Arakanlısı olmaz.Irkçılıkı İslam meneder.

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