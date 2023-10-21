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Yerel Liseli genç feci şekilde darp edildi: O anlar kamerada
Yerel

Liseli genç feci şekilde darp edildi: O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-10-21 06:56:00 -

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde liseliler arasında kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bir genç feci şekilde darp edildi ve bıçaklandı. Olay anına ilişkin kaydedilen görüntülerde gencin defalarca tekmelendiği görülürken, küfürlerin de havada uçuştuğu duyuldu.

Olay, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören gençler kız meselesi sebebiyle sosyal medyadan tartıştı. Gençler tartışmanın büyümesiyle buluştu. M.S. isimli genç feci şekilde darp edildi ve bıçaklandı. O anlar bir başka genç tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.S.'ye iki kişinin saldırdığı, daha sonra saldırganlara bir gencin daha dahil olduğu, M.S.'yi tekmeledikleri ve defalarca vurdukları görüldü. Aynı zamanda görüntülerde M.A.G.'ye küfür ve hakaret edildiği de duyuldu. Feci şekilde darp edilen M.S., M.A.G. tarafından bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

Yıldırım

Ceza olacak ki kimse kimseye doku nama ya cak yoksa gücü yeten güç süze sopalasin

gençler başarılı, gelecekte de iyi mekan dağıtırlar

küfür havada nasıl uçuşuyor? helikopter gibi bir iniş kalkış pistine ihtiyaç duymuyor o da herhalde, kimbilir eledir..
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