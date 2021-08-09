Liselere yerleştirmede 2. nakil sonuçları açıklandı mı?
Ortaokul 8. Sınıf öğrencileri LGS sınavına girdikten sonra istedikleri liseler için tercih yerleştirme işlemleri geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı. Lise 2. Nakil yerleştirme başvurularının başlamasından sonra 2. nakil sonuçları öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Liselere yerleştirmede 2. nakil sonuçları açıklandı mı?
Lise 2. nakil döneminde boş kontenjanlara nakil yapacak öğrenciler, e-okul üzerinden nakil işlemlerini tamamlamışlardı. MEB lise2. Nakil sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. İşte merak edilen haberin devamı…
Liselere yerleştirmede 2. nakil sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 26 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti. İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98’i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." Açıklamasında bulundu.