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Eğitim Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belli oldu
Eğitim

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2021-12-26 15:05:00 - 2021-12-26 15:20:58
Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran'da yapılacak" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

 

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