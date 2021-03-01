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Eğitim Liselerde yüz yüze sınavlar için planlanan tarih 8 Mart
Eğitim

Liselerde yüz yüze sınavlar için planlanan tarih 8 Mart

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar 8 Mart’tan itibaren gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:15:00 -
Liselerde yüz yüze sınavlar için planlanan tarih 8 Mart

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan bilgilendirmeye göre, liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavların ikinci dönem yapılacağı açıklanmıştı. Daha sonra Bakanlık tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, bugün toplanacak olan Kabine Toplantısı’nda alınacak karara göre bir açıklama olacağı söylenmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda “yerinde karar” uygulamasına geçildi. Yüz yüze eğitimin de bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurullarının alacağı kararlara bağlı olarak ilerleyeceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, liselerde birinci dönem gerçekleştirilemeyen yüz yüze sınavların 8 Mart’tan itibaren gerçekleştirilmeye başlanması planlanıyor. “Yerinde karar” mekanizmasına bağlı olarak, Hıfzıssıhha Kurullarının kararları neticesinde, yüz yüze sınavlar da ertelenebilecek.

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