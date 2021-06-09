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Eğitim Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?
Eğitim

Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?

Lise hazırlık sınıfında kalma var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzunca bir süredir uzaktan eğitim sürüyor. 1 Haziran’da ilkokullarda, 7 Haziran’da ise ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Lise öğrencileri, bu yıl sınıfta kalmanın olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıf tekrarı olacak mı 2021

Yeniakit Publisher
2021-06-09 21:49:00 -
Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime katılmadan, uzaktan eğitime devam etti. Zaman zaman yüz yüze eğitim adımları atılsa da vakalarda artış görülünce uzaktan eğitime dönüşler oldu. 1 Haziran’da ilkokullarda, 7 Haziran’da ise ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Peki, liselerde bu yıl kalma var mı?

Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?

Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tarihlerde yüz yüze sınavlara katıldı. Uzaktan eğitim, proje ödevleri ve sınav notları öğrencilerin sene sonu notlarını belirliyor. Liselerde sınıfta kalmanın olup olmadığı merak ediliyor. Liselerde sınıf tekrarı uygulaması mevcut. Yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olanlar sınıf tekrarı yapıyor. 

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Eğitim

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