Eğitimine lisede devam eden milyonlarca öğrenci, lise sınavları konusundaki gelişmeleri araştırıyor. Sınavların ertelenip ertelenmeyeceği tartışılırken, Milli Eğitim Bakanlığı lise sınav tarihleri konusunda açıklama yaptı.

Liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile yanıt buldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılında liselerde ve ortaokullarda ı planlanan sınavlar en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak şekilde planlanacak. Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. MEB'in aldığı karara göre yine yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.