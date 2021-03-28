Liselerde hafta sonu sınavı mı olacak?
Korona salgını nedeniyle 15 Şubat’tan sonra köy okulları ile 2 Mart’tan sonra da illerin risk haritasına göre yüz yüze ve uzaktan eğitim yapılmakta. Bir yandan da okullarda liselerde yüz yüze sınavları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı liseler için hafta sonlarına ilişkin sınav açıklaması geldi. Peki liselerde hafta sonu sınavı mı olacak? Üniversite hazırlık örnek soru çözümleri nerede var?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise öğrencileri için önemli bir duyuruda bulundu. Resmi twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk, lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladıklarını bildirdi.
Milyonlarca liselinin uzaktan eğitimi devam ediyor. Salgın döneminde sınavlarına hazırlanmaya çalışan öğrenciler için Bakan Selçuk’tan yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı: “TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7’si TRT-EBA Lise’de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor.” ÖSYM 2021 YKS sınavını 26 ve 27 Haziran'da yapacak.