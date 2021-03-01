Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimde illere göre bir karar alındı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hangi illerde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Peki, liselerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Liseler hangi illerde açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli şehirlerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak” dedi.