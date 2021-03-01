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Eğitim Liseler hangi illerde açılacak?
Eğitim

Liseler hangi illerde açılacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman nerede başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alındı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, liselerde eğitim başlayacak mı? Hangi illerde liselerde yüz yüze eğitim başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:51:00 -
Liseler hangi illerde açılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimde illere göre bir karar alındı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hangi illerde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Peki, liselerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Liseler hangi illerde açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli şehirlerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak” dedi.

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