Lisede kız öğrencilere taciz skandalı! Okul müdürü tutuklandı
Elazığ’daki lisede bir kız öğrencinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından 7 öğrencinin daha 'taciz' nedeniyle şikayet ettiği okul müdürü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Elazığ’da bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kız çocuğu CİMER’e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.
7 kız öğrenci daha şikayette bulundu
Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. 28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., bir gün sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Cezaevine gönderildi
Olayla ilgili soruşturma sürerken son olarak bir kızın daha şikayetçi olması üzerine G.C., yeniden ifadesi alınmak üzere polis tarafından adliyeye sevk edildi. Okul müdürü, Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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