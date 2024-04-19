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Yerel Lisede kız öğrencilere taciz skandalı! Okul müdürü tutuklandı
Yerel

Lisede kız öğrencilere taciz skandalı! Okul müdürü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 20:31:00 -
Lisede kız öğrencilere taciz skandalı! Okul müdürü tutuklandı

Elazığ’daki lisede bir kız öğrencinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından 7 öğrencinin daha 'taciz' nedeniyle şikayet ettiği okul müdürü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Elazığ’da bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kız çocuğu CİMER’e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

7 kız öğrenci daha şikayette bulundu

Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. 28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., bir gün sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cezaevine gönderildi

Olayla ilgili soruşturma sürerken son olarak bir kızın daha şikayetçi olması üzerine G.C., yeniden ifadesi alınmak üzere polis tarafından adliyeye sevk edildi. Okul müdürü, Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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