Lise yüz yüze sınavı hangi illerde yapılacak? Lise birinci dönem yüz yüze sınavlar hangi illerde 8 Mart’ta yapılmayacak?

Lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılmayacak? Lise yüz yüze sınavları hangi illerde 8 Mart’ta yapılacak? Lise birinci dönem yüz yüze sınavlar hangi illerde 8 Mart’ta yapılmayacak? Lise yüz yüze sınavı vaka sayısı fazla olan illerde yapılacak mı? Lise yüz yüze sınavı vaka sayısı fazla olan illerde yapılmayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) daha önce 1 Mart olarak açıklanan ilkokul, 8. sınıf ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitimin 2 Mart Salı günü başlanılacağını duyurdu. 2 Mar’ta, hangi illerde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını Kabine toplantısı sonrası karar neticesinde belli olacak. lise yüz yüze sınavı ne zaman? MEB, liselerde yapılamayan birinci dönem yüz yüze sınav tarihinin 8 Mart’tan itibaren yapılacağını açıkladı. Lise yüz yüze sınavı hangi illerde yapılacak? Lise yüz yüze sınavı, iller bazında normalleşmeye gidileceği için vaka sayılarına bakılar karar verilecek. Birinci dönem lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılmayacak? Bu sorunun cevabı ise 1 Mart Pazartesi günü toplanacak olan Kabine toplantısında masada olacak.

Kabine toplantısı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı. Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak. Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yayınladığı yazıda öğrencilerin akıllarındaki sorulara yanıt oldu. Koronavirüs salgınının seyrinin taki edildiğini aktaran Selçuk, köy okulları ve ana okullarında yüz yüze eğitime çoktan başlandığını; 2 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencileri 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Lise yüz yüze sınavı hangi illerde yapılacak?

Lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılmayacak? Lise yüz yüze sınavları hangi illerde 8 Mart’ta yapılacak? Lise birinci dönemyüz yüze sınavlar hangi illerde 8 Mart’ta yapılmayacak? Sınavların yüz yüze gerçekleşebilmesi için salgın tedbirleri ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti. 'Öğrencilerimizin yüzde 40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışma bu yüzden çok kritik.

Lise yüz yüze sınavları ne zamana kadar yapılacak?

Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 8 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

İllerin korona vaka tablosu

Hem yüz yüze eğtitimin hem de lise yüz yüze sınavların belirleyici konumunda olacak kriter iller bazındaki korona vaka sayıları. İl il koronavirüs vaka sayısı haritası Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile açıklanmaya devam ediyor. Buna göre 15-21 Şubat koronavirüs tablosunda vaka sayıları artan iller şunlar:

"Adana (42,86),Adıyaman (120,64),Afyonkarahisar (31,62),Ağrı (19,61),Aksaray (108,27),Amasya (90,31),Ankara (35,39),Antalya (78,92),Ardahan (88,39),Artvin (75,52),Aydın (37,71),

Balıkesir (92,40),Bartın (31,16),Batman (8,71),Bayburt (21,98),Bilecik (45,72),Bingöl (18,45),Bitlis (15,10),Bolu (75,60),Burdur (93,23),Bursa (39,14),

Çanakkale (43,76),Çankırı (26,50),Çorum (41,31),Denizli (31,51),Diyarbakır (10,00),Düzce (48,78),

Edirne (75,29),Elazığ (44,22),Erzincan (34,13),Erzurum (50,90),Eskişehir (35,55),Gaziantep (35,08),Giresun (217,51),Gümüşhane (88,21),Hakkari (3,21),Hatay (45,50),

Iğdır (10,43),Isparta (29,53),İstanbul (68,23),İzmir (42,67),Kahramanmaraş (35,35),Karabük (16,83),Karaman (105,92),Kars (18,60),Kastamonu (21,79),Kayseri (74,08),Kırıkkale (47,36),Kırklareli (71,05),Kırşehir (30,86),Kilis (48,32),Kocaeli (92,53),Konya (101,95),Kütahya (57,74),

Malatya (44,28),Manisa (36,74),Mardin (12,52),Mersin (87,87),Muğla (49,66),Muş (8,51),Nevşehir (50,83),Niğde (57,45),Ordu (228,40),Osmaniye (134,90),Rize (200,08),

Sakarya (103,01),Samsun (202,94),Siirt (20,54),Sinop (83,62),Sivas (38,37),Şanlıurfa (20,42),Şırnak (3,91),Tekirdağ (74,65),Tokat (149,20),Trabzon (207,54),Tunceli (29,96),Uşak (17,32),Van (13,92),Yalova (74,62),Yozgat (37,70),Zonguldak (54,30)."

Yüz yüze eğitim ve lise yüz yüze sınavlarını belirleyecek olan illerin korona vaka sayıları tablosu için tıklayın