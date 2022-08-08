Lise yerleştirme sonuçlarını bekleyenler dikkat! LGS ikinci nakil yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

LGS 2022 2. yerleştirme sonuçları son dakika: 01-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS 2. nakil sonuçları 08 Ağustos'ta yani bugün erişime açıldı. LGS 2. nakil sonuçları, MEB'in meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

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LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.