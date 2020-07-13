Lise tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve velileri, '2020 LGS tercih işlemleri ne zaman ve hangi gün yapılacak?' sorusu araştırmalarını gerçekleştiriyor. Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra ise lise tercihleri başlayacak. Lise tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı e okul yönetim bilgi sistemi eokulyd.meb.gov.tr üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı 23 Temmuz 4 Ağustos tarihlerinde yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması 14 Ağustos'ta yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi ve 21 Ağustos'ta ise yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması bekleniliyor.