Lise tercihleri 5 Temmuz’da başlıyor

Kılavuza göre lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde http://www. meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bu arada MEB, öğrencilere rehberlik etmek için devreye aldığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Öğrenciler, bu robotu kullanarak diledikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini görebiliyor. Merkezi yerleştirme, sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. 10 okula kadar tercihte bulunulabilecek. Kılavuza göre ‘8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı’ kriteri merkezi ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı. LGS’de merkezi sınav puanının eşitliği halinde Okul Başarı Puanı (OBP) ve Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliği ile öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda sınavla okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.