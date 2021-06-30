LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021 yılına ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de belli oldu. 2021 Lise taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayınlandı.

Lise taban puanları 2021

Yüzbinlerce öğrenci bugün LGS 2021 sonuçlarını öğrenmesi ile lise tercih süreci başlamış oldu. MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.

Lise tercihleri 2021 yılına ait lise taban puanı ve yüzdelik dilimlerine göre yapılacak. Lise taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı'nın aşağıda bulunan link üzerinden yapılabiliyor.

2021 lise taban puanları için tıklayınız

5 Temmuz'da yerleştirme işlemleri başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ni yayınladı. 30 Haziran’da merkezi sınav puanlarının ilanıyla başlayan takvim, 6 Eylül’de yeni eğitim ve öğretim yılının açılışıyla bitiyor.

Yerleştirme işlemleri için tercihler 5-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Lise tercih ve yerleştirme takvimi

30 Haziran Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

30 Haziran Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

30 Haziran-16 Temmuz Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

5-16 Temmuz Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

26 Temmuz Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

2 Ağustos Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

2-6 Ağustos Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

9 Ağustos Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

9-13 Ağustos Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

6 Eylül 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış