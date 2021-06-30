Lise taban puanları 2021
Liselere geçiş sınavı sonuçları bugün açıklandı. LGS'ye giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından lise taban puanlarına odaklandı. İstediği liseye yerleşmek isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek için MEB'in resmi sitesine akın etti.
LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021 yılına ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de belli oldu. 2021 Lise taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayınlandı.
Lise taban puanları 2021
Yüzbinlerce öğrenci bugün LGS 2021 sonuçlarını öğrenmesi ile lise tercih süreci başlamış oldu. MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.
Lise tercihleri 2021 yılına ait lise taban puanı ve yüzdelik dilimlerine göre yapılacak. Lise taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı'nın aşağıda bulunan link üzerinden yapılabiliyor.
2021 lise taban puanları için tıklayınız
5 Temmuz'da yerleştirme işlemleri başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ni yayınladı. 30 Haziran’da merkezi sınav puanlarının ilanıyla başlayan takvim, 6 Eylül’de yeni eğitim ve öğretim yılının açılışıyla bitiyor.
Yerleştirme işlemleri için tercihler 5-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Lise tercih ve yerleştirme takvimi
30 Haziran Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
30 Haziran Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
30 Haziran-16 Temmuz Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
5-16 Temmuz Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
26 Temmuz Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
26-30 Temmuz Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
2 Ağustos Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
2-6 Ağustos Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
9 Ağustos Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
9-13 Ağustos Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
20 Ağustos İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
23-27 Ağustos Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
31 Ağustos Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
6 Eylül 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış