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Eğitim Lise sorumluluk sınavları ne zaman 2021
Eğitim

Lise sorumluluk sınavları ne zaman 2021

Lise sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? Lise öğrencileri sorumluluk sınavlarının ne zaman yapılacağını, bu yıl sınıfta kalmanın olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, sorumluluk sınavları ne zaman? Telafi sınavları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 10:00:00 -
Lise sorumluluk sınavları ne zaman 2021

Liselerde arzu eden öğrenciler yüz yüze sınavlara katılıyor. Aileleri dilekçe verenler ise ikinci dönem sınavlarına katılmadı. Peki, sorumluluk sınavları ne zaman olacak. Liselerde sınıf göçme nasıl olacak?

Lise sorumluluk sınavları ne zaman 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla, lise öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi. Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllülük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecek.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.

İkinci dönem sınavları 18 Haziran 2021’e kadar tamamlanacak. Sorumluluk sınavları ise 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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