Lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? 9. 10. 11. Sınıf lise sorumluluk sınavı tarihleri 2020
Lise sorumluluk sınavları ne zaman 2020. Koronavirüs nedeniyle mart ayından itibaren eğitim öğretim uzaktan eğitim olarak devam etti. TRT EBA TV üzerinden ders işleyen öğrenciler sınıf geçme ve sınıfta kalma nasıl olacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarının yapılacağı tarihi açıkladı. Peki 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıf öğrencilerin gireceği sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte lise sorumluluk sınav tarihleri.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.
Birinci dönem derslerinden sorumlu olacaklar
Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.