Lise sınavları ne zaman 2021 son dakika! Yüz yüze sınavalar ne zaman?

Sağlık Bakanlığı illeri risk haritasını güncelledi. İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre gruplandırıldığı risk haritasında 58 il çok yüksek riskli (kırmızı),12 il yüksek riskli (turuncu),10 il orta riskli (sarı),1 il ise düşük riskli (mavi) kategoride yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama geldi. MEB’den yapılan açıklamada, “Eğitimde ‘yerinde karar' uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.” denildi.

Lise sınavları ne zaman 2021?

Eğitimine lisede devam eden milyonlarca öğrenci lise sınavları ne zaman yapılacak merak ediyor. Pandemi nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu konuda açıklama yaparak soru işaretlerini yanıtladı.

MEB'den yapılan açıklama liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs 2021'den itibaren yapılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Okullar ne zaman kapanacak?

Öğrenciler ve veliler, okullar ne zaman kapanacak, sorusuna yanıt ararken, ara tatil ve yaz tatili konusunda açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatil ve yaz tatil konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, okulları 2 Temmuz 2021'e kadar açık tutmak istediklerini ve bunun için çalışma yaptıklarını ifade ederken, ara tatil yapılmayacağını söyledi.