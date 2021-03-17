Lise sınav sonuçları | 1. dönem yüz yüze lise sınavı sonuçları

Türkiye’de 1 Mar’tan itibaren kontrollü normalleşmeye geçildi. Korona vaka sayısını göre iller 4 gruba ayrılarak düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak sınıflandırdı. Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak. Alınan karara göre, birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde yapabilecek.

Yüz yüze lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

Lise 2. sınavlar ne zaman başlayacak?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınav takvimi açıklandı. Buna göre, lise ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.