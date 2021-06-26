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Eğitim Lise puanları yüzdelik dilimleri | LGS okul kontenjanları açıklandı mı?
Eğitim

Lise puanları yüzdelik dilimleri | LGS okul kontenjanları açıklandı mı?

Lise yüzdelik dilimleri 2021 | LGS sınavı 6 Haziran tarihinde yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler sonucu beklemeye başladı. Öğrenciler, liselerin yüzdelik dilimlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2021 lise kontenjanları belli mi? 2021 lise kontenjanları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-26 14:45:00 -
Lise puanları yüzdelik dilimleri | LGS okul kontenjanları açıklandı mı?

8. sınıf öğrencileri 6 Haziran 2021’de LGS’ye girdi. Hem öğrenciler hem de aileleri liselerin yüzdelik dilimlerini, kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, LGS okul kontenjanları ne zaman açıklanır?

Lise puanları yüzdelik dilimleri | LGS okul kontenjanları açıklandı mı?

LGS sınavı 6 Haziran’da yapıldı. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Henüz kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra kontenjanlar açıklanacak. Lise yerleştirmeleri LGS puanı, sıralama ve kontenjanlara göre yapılıyor.

LGS yüzdelik dilim ne oluyor?

Yüzdelik dilim sınava katılan öğrenciler arasında elde edilen başarı sıralamasına karşılık gelir. Sınava katılan öğrenci sınavda verdiği yanıtların doğru-yanlış hesaplamasından elde ettiği başarı puanıyla hangi yüzdelik dilim içerisine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir.

E OKUL YÜZDELİK DİLİM KONTENJANLAR İÇİR TIKLAYINIZ

LGS cevapları 2021
LGS cevapları 2021

Eğitim

LGS cevapları 2021

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