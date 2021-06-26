8. sınıf öğrencileri 6 Haziran 2021’de LGS’ye girdi. Hem öğrenciler hem de aileleri liselerin yüzdelik dilimlerini, kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, LGS okul kontenjanları ne zaman açıklanır?

Lise puanları yüzdelik dilimleri | LGS okul kontenjanları açıklandı mı?

LGS sınavı 6 Haziran’da yapıldı. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Henüz kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra kontenjanlar açıklanacak. Lise yerleştirmeleri LGS puanı, sıralama ve kontenjanlara göre yapılıyor.

LGS yüzdelik dilim ne oluyor?

Yüzdelik dilim sınava katılan öğrenciler arasında elde edilen başarı sıralamasına karşılık gelir. Sınava katılan öğrenci sınavda verdiği yanıtların doğru-yanlış hesaplamasından elde ettiği başarı puanıyla hangi yüzdelik dilim içerisine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir.

E OKUL YÜZDELİK DİLİM KONTENJANLAR İÇİR TIKLAYINIZ