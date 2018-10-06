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Lise öğrencilerine çarpan sürücü gözyaşlarını tutamadı

Zonguldak Ereğli'de karşıdan karşıya geçen 2 lise öğrencisine çarpan otomobil sürücüsü, kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:31
Lise öğrencilerine çarpan sürücü gözyaşlarını tutamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi yaralandı. Otomobil sürücüsü Oğuz K., kaza sonrası gözyaşlarını boğuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kepez yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz K. (27) yönetimindeki 67 TA 939 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İMKB Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve kurstan çıkan 9'uncu sınıf öğrencileri Şevval Sumru Gediksiz (14) ve aynı yaştaki Banu Berberkayar’a çarptı. Kazada, yaralanan iki öğrenci için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, yerde yaralı yatan iki öğrenciye müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan  Şevval Sumru Gediksiz’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobilde bulunan ve şoka giren Meryem Okumuş (73) da, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Oğuz K. de kaza yerinde gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:31
  1. Zonguldak
  2. Trafik kazası
  3. sürücü gözyaşlarına boğuldu

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