  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Kavuş: 19 Mayıs bir büyük destanın yazılmaya başlandığı gündür

Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler nelerdir?

Kadir Gecesi'nde yapılacak dua ve ibadetler

Dut pestilin yapılışı ve malzemeleri | Köy pestili nasıl yapılır?

Torun bakma maaş başvurusu nasıl yapılır? Torun bakma maaşı ne kadar?
için kalan
Aktüel

Lise öğrencileri evlerinden 19 Mayıs klibi çekti

Bursa’da lise öğrencileri evlerinde çektikleri videolarla 19 Mayıs’ı anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:05:39 -
Lise öğrencileri evlerinden 19 Mayıs klibi çekti

Bursa’da lise öğrencileri evlerinde çektikleri videolarla 19 Mayıs’ı anlattı.


Bursa Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendilerini sorulan 19 Mayıs ne demek sorusunu evlerinde video çekerek cevapladı. Öğrencilerin her biri içinden geldiği gibi cevaplar verdi. Öğrencilerin videolarla verdiği bu cevaplar sınıf öğretmeni Yeşim Öz Alçay, tarafından klip haline getirildi. Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı