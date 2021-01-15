Ortaokul ve lise öğrencileri ilk dönemi tamamlayarak takdir ve teşekkür belgelerini alacak. Öğretmenler son not girişlerini yaparken, öğrenciler de elde ettikleri sözlü ve yazılı sonuçları ile ortalama hesaplamaya başladı.

Lise not ortalaması hesaplama nasıl yapılır?

Ağırlıklı puan ve not ortalamasını öğrenmek istediğiniz lise öğrencisinin dönem içinde almış olduğu dersleri seçtikten sonra, her birinden almış olduğu 100 üzerinden verilen puanları ve haftalık ders saati ile hesaplanır.

Okullarda ilk dönemin sona ermesine kısa bir süre kala öğrenci ve veliler not ortalamalarının nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Bu kapsamda "e-Okul VBS ortalama hesaplama: e-Okul öğrenci ve veli girişi" aramaları yoğun olarak aratılıyor. Peki, E okul not ortalaması nasıl öğrenilir?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

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