Lise kontenjanları yüzdelik dilimleri taban puanları MEB lise tercih kılavuzu 2020

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından da sonuçlara yönelik açıklama yapılırken LGS tercihleri ve kılavuzu için de bilgi verildi. Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, sözlerine şunları ekledi: “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz'da açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz Perşembe günü merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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