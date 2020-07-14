Lise kontenjanları yüzdelik dilimleri taban puanları MEB lise tercih kılavuzu 2020
Son dakika haberi… 20 Haziran’da yapılan LGS sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacağını duyurdu. Bakan Selçuk LGS sonuçlarının açıklandığı gün lise tercihlerinin de başlanacağının müjdesini verdi. Peki lise tercihleri nasıl yapılacak? 2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları hangileri? lise tercih kilavuzu 2020 yayınlandı mı?
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından da sonuçlara yönelik açıklama yapılırken LGS tercihleri ve kılavuzu için de bilgi verildi. Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, sözlerine şunları ekledi: “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz'da açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz Perşembe günü merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
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