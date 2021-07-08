Lise 1. nakiller ne zaman yapılacak?
Öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle takip edilen lise 1. nakil başvuruları araştırılmaya devam ediliyor. Lise eğitimlerine başka bir okulda devam etmek isteyen, okuduğu liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler, lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Lise 1. nakil başvuruları ne zaman başlıyor?
Okudukları liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler lise nakil başvuru tarihleri için araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada nakillerin yapılacağı tarihleri duyurmuş ve Temmuz sonunu işaret etmişti. Peki, Lise 1. nakiller ne zaman yapılacak?
Lise 1. nakiller ne zaman yapılacak?
Binlerce öğrenci ve veli lise nakil başvuru tarihleri için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak 2021-2022 takvimine çevirdi.
16 Temmuz'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme işlemleri sona ererken sonuçların açıklanmasıyla 1. nakil dönemi için başvurular alınacak.
Nakil başvuruları ne zaman?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak,
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021